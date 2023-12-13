Путин провел совещание по подготовке к прямой линии
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что глава государства провёл совещание по подготовке к прямой линии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.
По словам Пескова, Путин интересовался теми вопросами, которые поступили от россиян на горячие линии. Он также добавил, что в рамках совещания президент связывался с министрами и руководителями различных ведомств и помощниками.
«Президент и вчера допоздна, и сегодня проводил с руководством администрации президента достаточно подробное совещание в плане подготовки к пресс-конференции, к прямой линии. Естественно, он интересовался теми обращениями, которые поступили и продолжают поступать от граждан, на чем граждане делают акцент, каких вопросов больше, каких меньше», — рассказал Песков.
Ранее Песков назвал имена модераторов прямой линии с Путиным.