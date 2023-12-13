Представитель МИД РФ Захарова написала о Зеленском ироничный пост
Настойчивое желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с премьером Польши Дональдом Туска похоже на знакомство в популярном приложении Тиндер. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В СМИ пишут, что Украина попросила нового премьера Польши Дональда Туска встретиться с Владимиром Зеленским. Похоже на объявление из Тиндера», — написала Захарова в своем telegram-канале.
О том, что Зеленский добивается встречи, Туск сообщил в Брюсселе на саммите «Европейский союз — Западные Балканы». При этом он отметил, что встретится с радостью с Зеленским, но пока непонятен формат его присутствия в Брюсселе, поскольку Украина не является членом ЕС.
Ранее польский Сейм выдвинул кандидатуру бывшего главы Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра страны из-за недовольства к занимавшему эту должность Матеушу Моравецкому.Для краткосрочной перспективы избрание Туска на пост премьера Польши — это плохая новость для Москвы. Туск считает, что Россия якобы нарушила нормы европейского общежития.