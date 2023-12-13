«В СМИ пишут, что Украина попросила нового премьера Польши Дональда Туска встретиться с Владимиром Зеленским. Похоже на объявление из Тиндера», — написала Захарова в своем telegram-канале .

О том, что Зеленский добивается встречи, Туск сообщил в Брюсселе на саммите «Европейский союз — Западные Балканы». При этом он отметил, что встретится с радостью с Зеленским, но пока непонятен формат его присутствия в Брюсселе, поскольку Украина не является членом ЕС.