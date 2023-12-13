Кадыров рассказал об отношении к многоженству

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями республики отметил, что три жены – это хорошо, но четыре – это счастье.

В ходе общения жители задали вопрос: «Вторая жена или спокойная жизнь?» Глава Чечни ответил, что две жены – «это определение, что ты настоящий мужчина, три – это хорошо, четыре – это счастье», передает ТАСС. Он добавил, что «так сказал наш Пророк».