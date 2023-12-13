Иметь четыре жены - "это счастье": Кадыров высказался о многоженстве

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямой линии с жителями региона ответил на вопрос о многоженстве. Об этом сообщает РИА Новости. В ходе блиц-опроса Кадырову задали вопрос: "Вторая жена или спокойная жизнь?" В ответ он заявил, что если у мужчины есть четыре супруги, то он "счастлив". "Две жены - это определение, что ты настоящий мужчина в доме, три жены - это хорошо, четыре - это счастье. Так сказал наш Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего)", - добавил Кадыров. До этого Кадыров подверг критике "нововведения" на проводимых в Чечне свадьбах.