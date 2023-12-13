Кадыров объяснил решение его 16-летнего сына избить поджигателя Корана

«Он говорил, что хочет принять ислам, и извинялся. Конечно, все может быть, он может принять ислам и стать лучшим мусульманином. Если человек искренне извинился, мы готовы простить его. А так, я не видел искренности в его глазах», — подчеркнул Кадыров.