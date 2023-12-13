Кадыров заявил, что возьмет отпуск

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет взять отпуск в конце 2024 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Кадыров сделал во время прямой линии с жителями Чечни. Отвечая на вопрос о своём здоровье, Кадыров рассказал о планах на отпуск. По его словам, на отдыхе он собирается «посмотреть на работу со стороны».

«Планирую брать отпуск в конце следующего года. Хочу посмотреть со стороны на работу. Понять, что нужно, какими проектами заняться, чего не хватило», — заявил он.

Помимо этого Кадыров ответил на вопрос о том, какой он видит Чечню в будущем. По его словам, местные власти стараются вывести республику «на первое место по всем направлениям», а многие города региона за последнее время изменились до неузнаваемости.

«Хотим, чтобы республика была на первом месте по всем направлениям. Развивалась медицина, образование, туризм. Чтобы был благоприятный регион во всех отношениях. Через пять лет Грозный и другие города будут неузнаваемы!», — рассказал Кадыров.