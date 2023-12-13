Медведев высказался о судьбе Европы

«Самое главное, что есть перспективы. В 90-е годы мы перспективы не чувствовали. И здесь, обращаясь ко всем, я хочу еще раз отметить, что мы должны помнить тот путь, который мы прошли. Мне кажется, это очень важно, в том числе и с точки зрения выбора образа будущего», — констатировал политик.