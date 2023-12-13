Медведев высказался о судьбе Европы
Зампред Совбеза РФ, председатель партия «Единая Россия» Дмитрий Медведев, сделал ряд заявлений на заключительной дискуссионной площадке ЕР «Будущее России». «Рамблер» собрал ключевые высказывания.
Туризм и отдых
Медведев отметил, что европейцы в настоящее время не желают видеть граждан РФ, поэтому россиянам следует изменить направления турпоездок.
«В Африку надо ездить в том числе отдыхать. Ну, естественно, по России ездить и в Африку тоже. Там очень хорошо встречают, это абсолютно так, могу это сказать по тем впечатлениям, которые у меня остались», — отметил политик.
Замена американизмов
Медведев призвал единороссов не увлекаться американизмами, в частности, порекомендовал употреблять слово «лозунг» вместо «слогана».
Память о 90-х годах
Россия должна помнить тот путь, который прошла в 90-е годы, это важно с точки зрения выбора образа будущего страны, пояснил Медведев.
«Самое главное, что есть перспективы. В 90-е годы мы перспективы не чувствовали. И здесь, обращаясь ко всем, я хочу еще раз отметить, что мы должны помнить тот путь, который мы прошли. Мне кажется, это очень важно, в том числе и с точки зрения выбора образа будущего», — констатировал политик.
Судьба Европы
Москва не желает, чтобы «Европа закончила как Римская империя», отметил зампред Совбеза. Он добавил, что дело европейцев — навести у себя дома порядок.
Мечта о космосе
Дмитрий Медведев рассказал также о том, что мечтал стать космонавтом. Он отметил, что не проходил специальной подготовки, но такая возможность «не исключалась ни для кого».
«Eсли ты сможешь собраться в кулак, сможешь выстроить свою жизнь, свою жизненную программу таким образом, что станешь достойным такого выбора, это возможно. Вот об этом я думал, как и о многом другом», — констатировал политик.