Медведев пообещал России нескучное будущее
Будущее в России точно не будет скучным. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Нужно сделать все, чтобы страна была крепкой, сильной, процветающей, удобной для жизни. Будущее точно не будет скучным», — подчеркнул Дмитрий Медведев во время дискуссионной площадки «Будущее России».
Выжимку с его выступления опубликовала «Единая Россия» в своем telegram-канале. Медведев отметил, что необходимо отстаивать тысячелетнюю историю России.
Медведев отмечал, что у президента России Владимира Путина остается много работы на своем посту. Зампред Совбеза также анонсировал новые изменения в Конституции страны, передает Life.