Любимого депутата Жириновского исключили из ЛДПР
Бывший депутат Госдумы Василий Власов, полномочия которого прекратили в ноябре, заявил об исключении из ЛДПР, лидером которой много лет был политик Владимир Жириновский. Об этом он рассказал в Telegram-канале.
Власов пояснил, что решение принимало местное отделение партии. Он подчеркнул, что сделано это было с формулировкой «за предательство интересов ЛДПР».
«Я, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, назначенный Жириновским, исключен в нарушении всех норм Устава.
За какое предательство? Предательства не было и быть не могло, была конкуренция в партии», — написал Власов.
До этого экс-депутат, которого считают одним из любимых депутатов основателя партии Владимира Жириновского, в разговоре с «Лентой.ру» признался, что в связи с лишением его мандата планирует обратиться в Верховный суд. К тому моменту на его место в Госдуму взяли координатора Забайкальского регионального отделения ЛДПР Василину Кулиеву.