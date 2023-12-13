Любимого депутата Жириновского исключили из ЛДПР

Бывший депутат Госдумы Василий Власов, полномочия которого прекратили в ноябре, заявил об исключении из ЛДПР, лидером которой много лет был политик Владимир Жириновский. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Власов пояснил, что решение принимало местное отделение партии. Он подчеркнул, что сделано это было с формулировкой «за предательство интересов ЛДПР».

«Я, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, назначенный Жириновским, исключен в нарушении всех норм Устава.

За какое предательство? Предательства не было и быть не могло, была конкуренция в партии», — написал Власов.