Путин отменил все публичные встречи ради подготовки к «Прямой линии»

Президент РФ Владимир Путин в среду не будет участвовать в публичных мероприятиях из-за подготовки к «Прямой линии» 14 декабря. График работы российского лидера озвучил его пресс-секретарь Дмитрий Песков .

Путин ответит на вопросы россиян в прямом эфире 14 декабря в 12:00 по мск. Граждане могут озвучить свои проблемы, узнать у президента интересующую их информацию, позвонив на горячую линию, отправив SMS-сообщение или написав в социальные сети. По словам Пескова, было зарегистрировано более миллиона вопросов. Информационное агентство URA.RU будет вести прямой эфир общения Путина с гражданами на Rutube.