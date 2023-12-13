Эксперты прокомментировали новый пакет помощи США Украине

Эксперты прокомментировали выделение США помощи в 200 млн долларов Киеву. Как сообщает РИА Новости, военный аналитик Игорь Коротченко назвал этот политический жест президента Джо Байдена «символическим» и «достаточно смехотворным».

Напомним, что 12 декабря на встрече с Владимиром Зеленским в Белом Доме Байден заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 млн долларов. В него вошли различные боеприпасы, патроны, различное вспомогательное оборудование, сервисные услуги, обучение и доставка оружия.

Коротченко подчеркнул, что 200 млн долларов являются мизерной суммой по западным меркам, особенно учитывая, сколько в предыдущие разы Соединенные Штаты выделяли Киеву. По его мнению, Зеленскому, скорее всего, не удастся убедить американских законодателей пойти навстречу, и в 2024 год Украина войдет с неопределенностью относительно дальнейшей поддержки со стороны США.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик отметил в разговоре с РИА Новости, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон «с протянутой рукой» провалился — «в нее разве что плюнули».

«Американцы не будут подковывать дорогостоящими подковами лошадку, которая точно не придет к финишу. Поэтому пусть хотя бы поучаствует, и 200 миллионов для этого достаточно», — сказал Белик.

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев подчеркнул, что рассмотрение дальнейшей помощи Украине откладывается по меньшей мере до января. Как сообщает РИА Новости, эксперт считает, что визит Зеленского не принес Киеву ожидаемых результатов и окончился по фиаско.