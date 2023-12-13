Лавров: США нашли новый повод бояться Путина

В США после провала украинского контрнаступления включили новую мантру: не дать президенту РФ Владимиру Путину победить на Украине, чтобы он не завоевал НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ura.Ru
«После краха надежд, которые возлагались на так называемое контрнаступление, в Вашингтоне перестали говорить о стратегическом поражении России на поле боя и включили, как проявилось в ходе визита Зеленского, новую мантру «Не дать Путину победить на Украине, а то потом всю НАТО завоюют и тогда, мол, Америке не отсидеться», — отметил глава МИД. RT на русском
Он подчеркнул, что недоброжелателям нелегко осознавать, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики полностью провалилась, поэтому развязавшие против страны гибридную войну не признают своих ошибок. ТАСС