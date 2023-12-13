Лавров: США нашли новый повод бояться Путина

В США после провала украинского контрнаступления включили новую мантру: не дать президенту РФ Владимиру Путину победить на Украине , чтобы он не завоевал НАТО , заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров . Ura.Ru

«После краха надежд, которые возлагались на так называемое контрнаступление, в Вашингтоне перестали говорить о стратегическом поражении России на поле боя и включили, как проявилось в ходе визита Зеленского, новую мантру «Не дать Путину победить на Украине, а то потом всю НАТО завоюют и тогда, мол, Америке не отсидеться», — отметил глава МИД. RT на русском