Лавров: США нашли новый повод бояться Путина
В США после провала украинского контрнаступления включили новую мантру: не дать президенту РФ Владимиру Путину победить на Украине, чтобы он не завоевал НАТО. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«После краха на так называемое контрнаступление в Вашингтоне перестали говорить о стратегическом поражении России на поле боя и включили, как проявилось в ходе визита [украинского президента Владимира] Зеленского очередного, новую мантру: не дать Путину победить на Украине», — сообщил Лавров во время «правительственного часа» в Совете Федерации.
Он отметил, что в США боятся, что после Украины РФ будет завоевывать НАТО.
Ранее Сергей Лавров сообщил, что Россия стала сильнее из-за войны США против нее. Также глава МИД РФ назвал Запад трусами, передает телеканал 360.