Лавров: США нашли новый повод бояться Путина

«После краха на так называемое контрнаступление в Вашингтоне перестали говорить о стратегическом поражении России на поле боя и включили, как проявилось в ходе визита [украинского президента Владимира] Зеленского очередного, новую мантру: не дать Путину победить на Украине», — сообщил Лавров во время «правительственного часа» в Совете Федерации.