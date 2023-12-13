Генсек СНГ опроверг предположения о развале содружества

«Мне кажется, это хорошее доказательство того, что СНГ продолжает существовать, совершенствовать свою деятельность. Все разговоры о том, что СНГ чуть ли не на грани развала, исчезновения, что проблемы, существующие в СНГ, скоро приведут к ликвидации интеграционного объединения, — это все ложь, выдумки», — заявил генсек СНГ.