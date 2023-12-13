Захарова указала, кто еще пострадал от властей США

А нужно ли американцам дальше тянуть всю эту украинскую историю? Там значительная часть общества изначально не собиралась не то, чтобы поддерживать, а вообще как-то с этим солидаризироваться и в этом участвовать, она была втянута буквально насильно. Сопротивлялась до последнего, но была втянута. И второй момент: их вообще никто не спрашивал, — подчеркнула дипломат.