Путин поздравил Совет Федерации России с 30-летием

Президент России Владимир Путин поздравил сенаторов РФ с 30-й годовщиной образования Совета Федерации. Об этом сообщается на сайте Кремля 13 декабря.

В своем поздравлении глава государства подчеркнул, что этот юбилей неразрывно связан со становлением современной российской государственности, укреплением ее демократических и конституционных основ, традиций парламентаризма.

По словам Путина, все эти 30 лет палата регионов играет огромную роль в развитии страны и общества, формировании законодательной базы, в укреплении потенциала российских регионов, решении основных задач экономики и социальной сферы, науки и образования, здравоохранения и культуры.

Сенаторы неизменно ставят на первое место интересы людей, их проблемы и чаяния, работают над поддержкой ветеранов, пенсионеров, многодетных семей, молодежи.

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с глобальными вызовами, самого глубокого уважения заслуживает активная помощь сенаторов Российской Федерации участникам специальной военной операции, жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», — указал российский лидер.