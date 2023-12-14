Прямая линия и пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным пройдут 14 декабря 2023 года. Традиционно глава государства пообщается с жителями страны и ответит на интересующие их вопросы. Самая длительная прямая линия прошла в 2018 году, она завершилась спустя 4 часа 20 минут. О том, сколько длились предыдущие прямые линии Путина — в материале URA.RU.

Прямая линия с Путиным в 2018 году была самой длительной — она составила 4 часа 20 минут. На ней российский лидер успел ответить на 79 вопросов граждан. В 2019 году — на 81 вопрос за 4 часа 8 минут.

Самая короткая прямая линия проводилась в 2016 году. Она продлилась 3 часа 40 минут, за это время Путин ответил на 80 вопросов из 2,83 миллиона поступивших.

Самая длительная пресс-конференция Путина с журналистами состоялась в 2008 году — 4 часа 40 минут. Главе государства удалось задать 106 вопросов.