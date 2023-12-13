Зюганов рассказал о консультировании Путина по выборам

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что когда-то на «сталинской» даче давал консультацию президенту России Владимиру Путину по поводу выборов. Его слова приводит РИА Новости.

Зюганов рассказал о консультировании Путина по выборам
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По словам лидера коммунистов, глава государства, только придя во власть, «почувствовал, что надо хорошо знать сложившуюся обстановку».

«Он приехал к нам в штаб, когда выборы уже, в основном, завершили, и попросил дать ему консультацию, я имел тоже на это право, потому что я работал, начиная со времен Косыгина и Брежнева», — пояснил Зюганов.

При этом он не стал уточнять, о каких именно выборах в каком году идет речь, но заметил, встреча состоялась на «сталинской» даче и длилась «почти целый день». После чего Владимир Путин многое «решил и попытался реализовывать».

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Ранее президент России Владимир Путин 8 декабря во время неформального общения с участниками церемонии награждения медалями «Золотая звезда» в Георгиевском зале Кремля заявил о том, что собирается выдвигаться на новый срок.

Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года.

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