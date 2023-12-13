Зюганов рассказал о консультировании Путина по выборам

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что когда-то на «сталинской» даче давал консультацию президенту России Владимиру Путину по поводу выборов. Его слова приводит РИА Новости.

По словам лидера коммунистов, глава государства, только придя во власть, «почувствовал, что надо хорошо знать сложившуюся обстановку».

«Он приехал к нам в штаб, когда выборы уже, в основном, завершили, и попросил дать ему консультацию, я имел тоже на это право, потому что я работал, начиная со времен Косыгина и Брежнева», — пояснил Зюганов.

При этом он не стал уточнять, о каких именно выборах в каком году идет речь, но заметил, встреча состоялась на «сталинской» даче и длилась «почти целый день». После чего Владимир Путин многое «решил и попытался реализовывать».

Ранее президент России Владимир Путин 8 декабря во время неформального общения с участниками церемонии награждения медалями «Золотая звезда» в Георгиевском зале Кремля заявил о том, что собирается выдвигаться на новый срок.