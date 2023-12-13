Антонов назвал пустой поездку Зеленского в Вашингтон

Об этом российское посольство в США сообщает в своём Telegram-канале.

«Поездка Зеленского получилась пустой. Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось», — сказал Антонов.

По его словам, все устали от «попрошайки из Киева».

Посол добавил, что антироссийские санкции и очередная партия вооружения — не более чем попытка сделать «хорошую мину при плохой игре».

Ранее журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что Зеленский в ходе встречи с Байденом не смог ответить на вопрос о способности Украины победить в конфликте с Россией без помощи со стороны США.