СМИ: в Госдуме предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию

В Государственной Думе предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что законодательством предусмотрено достижение пенсионного возраста 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, исключая профессии, которые предполагают досрочный выход на пенсию.

Также отмечается, что лицам, которые имеют страховой стаж не менее 42 и 37 лет (мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения возраста, который предусмотрен законом.

Кроме того, как уточняется в документе, учитывая, что большая часть выпускников средних школ продолжает обучение в высших и средних учебных заведениях и оканчивает их в 23–24 года, после чего начинает работать, норма досрочного выхода на пенсию оказывается исклбчительно декларативной без возможности практического применения.