Глава МВД обратился к Володину из-за рейдов депутатов по наливайкам

В письме, отправленном в начале декабря, глава МВД Владимир Колокольцев обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину в связи с действиями некоторых депутатов, которые проводят проверки в так называемых "наливайках" - местах, где продают алкоголь в жилых домах, включая ночное время, и привлекают к этому внимание СМИ.

Об этом сообщили два источника в Госдуме РБК, у издания есть копия письма. Колокольцев считает, что такие действия создают неправильное представление о бездействии полиции, хотя контроль за торговлей не является ее компетенцией. В своем письме министр напомнил о действующем моратории на неплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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Он подчеркнул, что по поручению президента РФ Владимира Путина рассматривается вопрос о продлении моратория на 2024 год. Однако "отдельные депутаты" Государственной думы РФ "игнорируют действующий мораторий и под видом общественных проверок осуществляют проверки коммерческих организаций", привлекая федеральные СМИ, говорится в письме. Колокольцев упомянул, что 21 ноября был показан сюжет о проверке "лицензированных торговых точек в Москве, продающих алкогольную продукцию в ночное время", в котором принял участие депутат Бийсултан Хамзаев ("Единая Россия").

Колокольцев отметил, что Хамзаев ввел зрителей телепрограммы в заблуждение, создавая неправильное представление о длительном бездействии полиции в отношении продавцов алкоголя. Он напомнил, что контрольно-надзорная деятельность в сфере торговли не является компетенцией правоохранительных органов.

"В связи с этим прошу вас ознакомить депутатский корпус с позицией руководства страны о неприемлемости вмешательства правоохранительных органов в предпринимательскую деятельность", - обратился министр к главе нижней палаты.