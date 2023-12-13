РФ надеется, что СБ ООН сможет потребовать прекращения огня в Газе

РФ надеется, что СБ ООН вслед за Генассамблеей сможет потребовать прекращения огня в Газе
РФ надеется, что СБ ООН вслед за Генассамблеей сможет потребовать прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Надеемся, что вслед за Генассамблеей и Совет Безопасности сможет наконец выполнить свои обязательства. Тем более что представители Объединенных Арабских Эмиратов подготовили и внесли на рассмотрение еще один проект по наращиванию и мониторингу доставки гуманитарной помощи в Газу", - сказал он на заседании специальной чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по защите палестинского народа.
"Фактически на наших глазах реализуется план: вбомбить сектор Газа в каменный век", - добавил Небензя.
"С горечью вынужден констатировать, что за все это время коллективные усилия ООН не привели к нужному результату. Но причина не в том, что многосторонняя дипломатия пробуксовывает, и дело не в неспособности Совета Безопасности выполнить свое предназначение, как об этом говорят некоторые", - отметил дипломат.
"На пути всех миротворческих усилий глухим заслоном стоят Соединенные Штаты. С самого начала США прямо отвергали многостороннюю дипломатию. От американских представителей мы слышали, что пока Вашингтон занимается двусторонней тихой дипломатией на земле, никому не надо в это вмешиваться, чтобы, мол, ему не мешать. Вот главная причина того, что Совет Безопасности ООН за все это время не смог принять никаких решительных мер", - заявил Небензя.
"США вновь <...>, выгораживая своего главного ближневосточного союзника, заветировали решение СБ <...>. Итог таких шагов <...> продолжение чудовищного кровопролития, новые тысячи погибших и катастрофические разрушения. Заветировав призыв к прекращению огня, американская сторона фактически выдала лицензию на убийства и теперь несет всю полноту ответственности за каждую новую жертву конфликта в Газе", - добавил дипломат.
12 декабря Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие представленной Египтом и Мавританией резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.
За документ проголосовали 153 государства, в том числе Бразилия, Иран, Испания, Канада, Китай, Куба, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Франция, Швейцария, Швеция. Против высказались 10 стран, в числе которых Австрия, Израиль, США, Чехия. Воздержались от голосования 23 государства, включая Великобританию, Германию и Украину.