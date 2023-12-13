РФ надеется, что СБ ООН сможет потребовать прекращения огня в Газе

"Надеемся, что вслед за Генассамблеей и Совет Безопасности сможет наконец выполнить свои обязательства. Тем более что представители Объединенных Арабских Эмиратов подготовили и внесли на рассмотрение еще один проект по наращиванию и мониторингу доставки гуманитарной помощи в Газу ", - сказал он на заседании специальной чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по защите палестинского народа.

"С горечью вынужден констатировать, что за все это время коллективные усилия ООН не привели к нужному результату. Но причина не в том, что многосторонняя дипломатия пробуксовывает, и дело не в неспособности Совета Безопасности выполнить свое предназначение, как об этом говорят некоторые", - отметил дипломат.

"На пути всех миротворческих усилий глухим заслоном стоят Соединенные Штаты. С самого начала США прямо отвергали многостороннюю дипломатию. От американских представителей мы слышали, что пока Вашингтон занимается двусторонней тихой дипломатией на земле, никому не надо в это вмешиваться, чтобы, мол, ему не мешать. Вот главная причина того, что Совет Безопасности ООН за все это время не смог принять никаких решительных мер", - заявил Небензя.