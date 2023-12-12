В Совфеде ответили на требование мобилизовать мир для помощи Украине

У Туска видимо мания величия. За океаном все говорят, что сделают Америку вновь великой, а он хочет сделать Польшу великой. У меня есть большие сомнения в том, что премьер-министр действительно потребует мобилизацию всех стран Европы. Не пользуется Туск и сама Польша таким авторитетом у других государств. Во-первых, с ним не согласятся те страны, которые тоже претендуют на позицию лидера в ЕС. Во-вторых, не поддержат это решение те, кому война на Украине кажется совершенно бессмысленной и вредной для Запада. Такие страны есть и изменить эту позицию Туск никак не сможет, – сказал Цеков.