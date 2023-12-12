Медведев предрек продолжение "кровавого шоу" на Украине из-за ее требований
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал очередные требования Киева о финансовой поддержке со стороны Вашингтона продолжением "кровавого шоу".
Свою мысль он проиллюстрировал картинками, изображающими президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена - одного в виде стендапера в зеленом свитере, другого - экспрессивно что-то провозглашающим с трибуны.
"Кровавое шоу должно продолжаться. Украине нужен от США $61 млрд", - гласит подпись к иллюстрациям, сгенерированным нейросетью.
Запись сделана на странице Медведева в соцсети X (ранее - Twitter). Подпись приводится на английском языке.