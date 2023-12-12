Захарова сравнила пакеты помощи США Украине с преступной схемой

«Всего с начала СВО общий объем финансирования Киева со стороны Вашингтона составил около 113 миллиардов долларов. Половина из них пошла на военные нужды, остальные — на поддержку правительства и экономики Украины, но это только как официально заявляют в Вашингтоне. На самом деле это, как уже знает весь мир, настоящая преступная схема по выводу денег. Но даже она, учитывая, что она практически была легализована администрацией Байдена, не может работать бесконечно», — сказала она в ходе брифинга МИД.