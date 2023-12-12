Путин объяснил необходиомость поправок в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что Конституция России работает и стабилизирует государство. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время встречи с судьями Конституционного суда в День Конституции.

Глава государства отметил, что основной закон России «работает, живет, помогает государству, стабилизирует государство, помогает людям».

«Ну а граждане в свою очередь обращаются в Конституционный суд за защитой своих прав», — добавил он.

Путин также напомнил, что основным постулатом в Конституции является защита интересов граждан. Он назвал основной документ «живым организмом», который должен развиваться, исходя из ситуации, а принятые ранее поправки считает необходимыми.