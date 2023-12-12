Дания отказала России в правовой помощи по делу о взрыве на «Северных потоках»
Прокуратура Дании официально отказала Москве в правовой помощи в расследовании диверсий на газопроводах системы «Северный поток». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.
В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», обеспечивавших подачу российского газа в Германию, произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG назвал произошедшее беспрецедентным и отметил, что оценить сроки восстановления трубопроводов невозможно.
В Дании, Германии и Швеции сочли взрывы диверсией и начали расследование, отказав России в участии в нем. При этом в европейских СМИ появились данные об украинском следе.
«Мы получили от Дании в декабре отказ генеральной прокуратуры этой страны в ответ на обращение Генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи в расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток 1 и 2», — рассказала сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ходе брифинга она отметила, что Москву не удивило такое решение, которое лишь еще раз «подтвердило курс датских властей на сокрытие правды об истинных заказчиках и исполнителях теракта».
«Российская сторона продолжит добиваться эффективного, прозрачного и деполитизированного расследования теракта», — заверила Захарова.
Ранее американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании пришел к выводу, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили водолазы ВМС США. Он утверждает, что операция по подрыву «Северных потоков» готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Джо Байдена, а провести ее помогли норвежцы.
В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг на просьбу прокомментировать публикации в СМИ об украинском следе в деле о терактах на трубопроводах ответил, что дождется появления официальных результатов.