Захарова: Австрия и Швейцария забыли принципы нейтралитета

"Мы сожалеем, что буквально на наших глазах за последние годы такими странами как Австрия, Швейцария преданы забвению славные традиции нейтралитета в угоду неочевидным и превратно понятым сиюминутным интересам в контексте украинского кризиса. Они добровольно лишили себя возможности выступать в роли посредников в поиске решений острых вызовов современности", - сказала она.