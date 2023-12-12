Захарова: РФ сожалеет, что Австрия и Швейцария забыли принципы нейтралитета

Россия сожалеет, что Австрия и Швейцария забыли традиции нейтралитета в угоду неочевидным и превратно понятым сиюминутным интересам в контексте кризиса на Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: Австрия и Швейцария забыли принципы нейтралитета
© РИА Новости

"Мы сожалеем, что буквально на наших глазах за последние годы такими странами как Австрия, Швейцария преданы забвению славные традиции нейтралитета в угоду неочевидным и превратно понятым сиюминутным интересам в контексте украинского кризиса. Они добровольно лишили себя возможности выступать в роли посредников в поиске решений острых вызовов современности", - сказала она.