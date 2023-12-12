Зорькин назвал Конституцию ядром всей правовой системы

«Посредством Конституции национальная правовая система развёртывается в виде пирамиды иерархически соподчинённых актов, которые все должны соответствовать основному (верховному) нормативному акту, которым и является Конституция. Конституция конкретизируется в системе законов и иных нормативных актов, а также в правоприменительных решениях государственных органов и должностных лиц, в правомерных действиях физических и юридических лиц», - говорится в статье Зорькина для «Российской газеты».