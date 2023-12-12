"В ближайшее время ожидается очередной гастрольный тур Зеленского, теперь уже по США. СМИ сообщают, что запланирована его встреча с президентом [США Джо] Байденом, встречи в Конгрессе ожидаются. Очевидно, что киевский зависимый во всех смыслах попрошайка вновь собирается клянчить деньги и, соответственно, оружие у своих американских хозяев", — добавила российский дипломат. News.ru