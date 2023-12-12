Президент Украины Владимир Зеленский направился в США «шаромыжничать» и уговаривать Белый дом не прекращать финансирование Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. ТАСС
«Двенацдцатого декабря Зеленский вновь отправился шаромыжничать с протянутой рукой в Вашингтон. Делается это с ведома президента США Байдена. Заявленная цель — подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины», — подчеркнула Захарова. Парламентская газета
"В ближайшее время ожидается очередной гастрольный тур Зеленского, теперь уже по США. СМИ сообщают, что запланирована его встреча с президентом [США Джо] Байденом, встречи в Конгрессе ожидаются. Очевидно, что киевский зависимый во всех смыслах попрошайка вновь собирается клянчить деньги и, соответственно, оружие у своих американских хозяев", — добавила российский дипломат. News.ru