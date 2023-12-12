Герой России Жога рассказал, о чем говорил с Путиным

В беседе Владимир Владимирович позадавал много вопросов глобального характера. Поинтересовался, как мы живем, как идет интеграция, законотворческая деятельность в плане новой моей деятельности. Ну и ответил на мой самый главный вопрос положительно, что вселило надежду, что справедливость восторжествует и мы доведем все это дело (СВО. — NEWS.ru) до конца, — отметил Жога.