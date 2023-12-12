Россия приостанавливает налоговые договоренности с рядом стран

Россия приняла решение о приостановке действия отдельных положений международных договоров по налогообложению с определенными иностранными государствами. Речь идет о недружественных странах, передает агентство «Прайм».

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Отмечается, что Госдумой был принят соответствующий закон.

В пояснительной записке говорится, что приостановление необходимо в связи с изменением условий экономической деятельности на фоне введения санкций со стороны западных государств.

Мера затрагивает 38 государств. В список таких стран входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Португалия, Бельгия, Болгария, Австрия, Венгрия, Ирландия, Албания, Румыния, Чехия, Словения, Словакия, Хорватия, Черногория, Македония, Швейцария, Люксембург, Кипр, Греция, Мальта, Литва, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Южная Корея и Япония.

Указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с 38 недружественными странами был подписан президентом РФ в августе.