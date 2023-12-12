Захарова призвала включить страны Африки в состав Совбеза ООН

«С этим надо что-то делать, и Россия говорит об этом постоянно. И это не конъюнктура сегодняшнего момента, мы об этом говорили еще десять лет назад. Мы активно продвигали африканскую повестку не только как проблемную историю, которой должна заниматься ООН», — сказала Захарова.