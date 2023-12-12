Зюганов придумал вопрос для прямой линии Путина
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил спросить президента России Владимира Путина во время прямой линии о «тупике капитализма». Об этом сообщает РИА Новости.
Придумать вопрос для прямой линии Путина Зюганову предложил корреспондент РИА Новости.
Лидер КПРФ рассказал, что подходящий вопрос уже был сформулирован на всероссийском открытом партсобрании «С Лениным — в будущее».
«Два года назад Путин сказал - мы зашли в тупик, капитализм зашел в тупик <…> сколько мы будем топтаться в этом тупике?» — сказал Зюганов.
Прямая линия с Путиным пройдет 14 декабря. В 2023 году ее решили совместить с большой пресс-конференцией президента. В 2022-м ни прямая линия, ни пресс-конференция не проводились.
12 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что на прямую линию поступило уже более миллиона вопросов.