В Госдуме захотели ввести новый праздничный выходной

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил сделать День Конституции России выходным днем. Об этом он заявил во вторник, 12 декабря.

По его словам, эта дата не менее важна, чем 8 марта, 23 февраля, 4 ноября или 12 июня, поскольку День Конституции является «днем создания правового государства».

— Важно, чтобы этот день был выходным, для дополнительного внимания наших граждан. Это не какой-то дежурный праздник, — передает слова Хамзаева РИА Новости .

Однодневную фотовыставку «Основной закон», подготовленную совместно с РИА Новости, представили 12 декабря в Музее Победы. Экспозиция приурочена к 30-летию Конституции РФ. На 20 фотопанно для посетителей будет проиллюстрирована история основного закона России — от создания Конституции в 1993 году до внесения поправок в 2020 году для адаптации к современным условиям и актуальным потребностям общества.