Военкор Коц рассказал о готовности стать доверенным лицом Путина

Пока мне лично не поступали предложения о том, чтобы стать доверенным лицом Владимира Путина. Единственное, что меня пригласили на встречу с инициативной группой, которая состоится 16-го числа в Зарядье. Если предложение все же поступит, я, естественно, отказываться не буду. В целом мне сложно комментировать список возможных доверенных лиц, я его весь не видел и не знаю, насколько он соответствует действительности. Но я рад, что для этого выбирают военкоров. На прошлых выборах доверенным лицом Путина был Евгений Поддубный, мой близкий друг и товарищ, — рассказал Коц.