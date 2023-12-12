В ГД назвали позитивным сценарием для Украины вхождение в состав РФ

В Госдуме назвали самым позитивным сценарием для Украины вхождение в состав России
Если это произойдёт в 2024 году, то существенный экономический рост в стране будет заметен в уже в 2025-м.
Только решение стать федеральным округом РФ приведёт Украину к восстановлению и возрождению, заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
«Позитивный сценарий для Украины — это освобождение её от фашизма Россией и вхождение в состав Российской Федерации в качестве одного или нескольких федеральных округов. Понятно, что с особым режимом на длительное время. В этом случае это возможно теоретически в течение 2024 года, если мы изменим не только социально-экономическую политику и оздоровим не только ведомства, которые занимаются социально-экономическим управлением. В этом случае, я думаю, что с 2025 года на Украине начнётся очень существенный экономический рост, потому что начнётся освоение, восстановление и возрождение Украины, но, естественно, как неотъемлемой части России».
Консервативный сценарий — это освобождение Украины в 2025 году, а негативный — консервация страны в виде «заповедника бандеровских гоблинов», подчеркнул Делягин.
«Все остальные сценарии негативные, они связаны со скоростью вымирания, со скоростью уничтожения, потому что даже если партии капитуляции России удастся обеспечить заморозку конфликта в 2024 году, то понятно, что этот гнойник всё равно прорвётся потом. Украина будет уничтожена так или иначе. Она будет уничтожена путём вымаривания в виде заповедника гоблинов или войдёт в состав России, и тогда начнётся её восстановление. Понятно, что это восстановление будет прекрасным бизнесом для России и для всех дружественных стран. В этом отношении освобождение Украины в 2024 году — это позитивный сценарий, освобождение Украины в 2025 году — это консервативный сценарий с началом возрождения в 2026-м, а негативный сценарий — это её консервация в нынешнем виде заповедника бандеровских гоблинов».
Ранее МВФ разработал три сценария для Украины: базовый, негативный и позитивный. По негативному конфликт затянется до конца 2025-го, что приведёт к падению ВВП в следующем году на 5%. В базовом сценарии конфликт окончится в 2024-м, пишет РБК.