В ГД назвали позитивным сценарием для Украины вхождение в состав РФ

«Все остальные сценарии негативные, они связаны со скоростью вымирания, со скоростью уничтожения, потому что даже если партии капитуляции России удастся обеспечить заморозку конфликта в 2024 году, то понятно, что этот гнойник всё равно прорвётся потом. Украина будет уничтожена так или иначе. Она будет уничтожена путём вымаривания в виде заповедника гоблинов или войдёт в состав России, и тогда начнётся её восстановление. Понятно, что это восстановление будет прекрасным бизнесом для России и для всех дружественных стран. В этом отношении освобождение Украины в 2024 году — это позитивный сценарий, освобождение Украины в 2025 году — это консервативный сценарий с началом возрождения в 2026-м, а негативный сценарий — это её консервация в нынешнем виде заповедника бандеровских гоблинов».