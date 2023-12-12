Матвиенко рассказала о заложенной в Конституции идеологии

В российской Конституции заложены патриотизм, соцгарантии для граждан и зафиксирован приоритет прав и свобод людей. Также в Основном законе прописано, что Россия является суверенным, независимым и многонациональным государством, заявила 12 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС.

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Политик выступила против фиксации в Конституции общегосударственной политической идеологии, поскольку в документе прописан демократический характер политической системы, что предполагает многопартийность.

«Многопартийность предполагает политическую конкуренцию. Политическая конкуренция — это всегда двигатель, как и любая конкуренция всего нового и интересного. Иначе будет застой», — сказала Матвиенко.