В Кремле оценили выводы СВР о замене Западом Зеленского

«Речь идет наверное все-таки о долгосрочной перспективе. Спецслужбы располагают своей специфической информацией на основе которой и делаются такие выводы. Но многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут раскачиванию власти. Это видно невооруженным глазом», — заявил представитель Кремля. Ura.Ru

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что очевидные политические и военные провалы Украины ведут к раскачиванию авторитета власти в этой стране. "Многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут к раскачиванию лодки и к раскачиванию авторитета власти - это, действительно, видно невооруженным глазом", — сказал Песков. ТАСС