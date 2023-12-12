Песков назвал порядок озвучивания вопросов Путину на «Прямой линии»
Президент России Владимир Путин во вторник и среду, 12 и 13 декабря, будет готовиться к итоговой пресс-конференции и «Прямой линии». Вопросы граждан и журналистов из зала будут озвучиваться поочередно. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что количество поступивших обращений уже превысило миллион. По словам Пескова, они являются социологическим срезом, которые предоставляют возможность проанализировать наиболее остро воспринимаемые гражданами проблемы.
— Работа по обобщению продолжается. В зале, еще раз повторяю, будут находиться журналисты, наши представители федеральных СМИ, из всех регионов приедут журналисты, как это обычно бывает, и будут также иностранные СМИ представлены — те, кто аккредитован в Москве, — цитирует Пескова РИА Новости.
14 декабря Владимир Путин подведет итоги года. Это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
18-я по счету прямая линия главы российского государства состоялась 30 июня 2021 года. Общение президента с гражданами продолжалось 3 часа 43 минуты, а в его адрес поступило порядка 2,2 миллиона вопросов.