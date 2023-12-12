Песков назвал порядок озвучивания вопросов Путину на «Прямой линии»

— Работа по обобщению продолжается. В зале, еще раз повторяю, будут находиться журналисты, наши представители федеральных СМИ, из всех регионов приедут журналисты, как это обычно бывает, и будут также иностранные СМИ представлены — те, кто аккредитован в Москве, — цитирует Пескова РИА Новости.