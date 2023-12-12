Кремль будет внимательно следить за сегодняшней встречей Байдена и Зеленского

Кремль будет внимательно следить за сегодняшней встречей президента Соединенных Штатов Джо Байдена и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. RT на русском
По его словам, итоги встречи Байдена и Зеленского не смогут изменить ситуацию на поле боя. "Здесь, конечно, всем важно понимать, что вкачанные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей получить какой-то успех на поле боя. На это же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику. Этот процесс мы прекрасно понимаем", - отметил представитель Кремля. ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря прибыл в США, где в том числе встретится с Джо Байденом. Ожидается, что в рамках переговоров политики обсудят дальнейшую военную помощь Киеву. В настоящее время поддержка Украины со стороны США заблокирована в конгрессе. Газета.Ru