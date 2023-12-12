В Кремле рассказали о графике Путина в День Конституции

Президент России Владимир Путин проведет несколько встреч в День Конституции, после чего будет готовиться к подведению итогов года. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодня День Конституции нашей страны. По этому случаю Путин проведет традиционную встречу с судьями Конституционного суда и отдельно — с председателем КС Валерием Зорькиным. Оставшуюся часть вторника и завтрашний день Путин посвятит подготовке к намеченной на четверг пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» — сообщил Песков.

Представитель Кремля отметил, что количество вопросов к президенту уже перевалило за миллион, а на встрече, помимо прочего, будут присутствовать представители аккредитованных иностранных СМИ. Задавать вопросы будут как журналисты, так и обычные граждане, — в порядке очереди.