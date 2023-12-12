Кремль будет внимательно следить за встречей Байдена и Зеленского

Кремль будет внимательно следить за сегодняшней встречей Байдена и Зеленского
Кремль будет внимательно следить за сегодняшней встречей президента Соединённых Штатов Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Разумеется, следить будем, очень внимательно», — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что итоги встречи Байдена и Зеленского не повлияют на ситуацию на поле боя и ход продвижения российской спецоперации.
Ранее Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом 12 декабря, чтобы обсудить нужды Киева.