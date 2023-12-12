Володин назвал три основные причины распада СССР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал в Telegram три основные причины распада СССР.

«Первая. Неэффективность политической системы, основанной на монополии одной партии. Отсутствие конкуренции привело к тому, что во главе КПСС оказались, откровенно говоря, слабые руководители и предатели», — пояснил он, добавив, что в результате развал Коммунистической партии повлек за собой распад государства.

Вторая причина, по его мнению, заключается в том, что экономическая модель СССР оказалась несостоятельной. Володин считает, что плановая экономика в конечном итоге привела к тотальному дефициту товаров, из-за чего сложилась тяжелая ситуация в финансовой и социальной сфере, а людей бросили на произвол судьбы.

Третьей причиной Володин назвал несовершенство и ошибки, которые присутствовали в Конституции Советского Союза. Он напомнил, что в 1922 году в тексте Декларации об образовании СССР, а после в 1924 в Конституции было закреплено право свободного выхода республик из Союза. При этом, в Конституции от 1936 года, а затем от 1977 года эту норму также оставили.

«Партийные лидеры того времени оказались недальновидными, не предусмотрели возможные ситуации и риски, заложив «мину замедленного действия» в основу государственности. Преодоление каждой из этих трёх проблем в отдельности было бы возможным. Но в конце 80-х — начале 90-х все они сошлись воедино, что оказалось разрушительным для СССР», — заключил политик.