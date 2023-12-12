РФ и Иран ускорят работу над всеобъемлющим договором

"Главы внешнеполитических ведомств подробно остановились на актуальных вопросах двустороннего сотрудничества в развитие итогов прошедших в Москве 7 декабря развернутых переговоров президентов двух стран. Условлено ускорить работу над завершением согласования нового большого межгосударственного договора, который находится в высокой степени готовности", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора, состоявшегося 11 декабря по инициативе иранской стороны.