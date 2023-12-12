В МИД РФ ответили, ждут ли улучшения отношений с США при Трампе

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии признаков того, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа отношения Москвы и Вашингтона улучшатся. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в интервью журналу «Международная жизнь».

Рябков напомнил, что во время пребывания Трампа на посту президента США линия Вашингтона на российском направлении «была весьма жесткой». Он отметил, что политик превзошел своего предшественника Барака Обаму по количеству санкционных волн в отношении России.

«Наблюдались определенные опасные эксцессы в период пребывания Трампа в Белом доме, например, угрожающие твиты от имени президента США про некие американские ракеты, которые, мол, вот-вот полетят, но такими вещами не шутят», — добавил замглавы МИД РФ.

Рябков считает, что строить положительные прогнозы сейчас по большому счету не на чем. Он призвал не дожидаться американских выборов, до которых еще «долгий путь». Кроме того, неизвестно, как развернется избирательная компания — она и сейчас демонстрирует напряженность.