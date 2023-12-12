В Совфеде оценили перспективы отношений с Польшей при Туске

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров не исключил улучшения отношений между Польшей и Россией при новом премьер-министре Дональде Туске. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

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Джабаров предположил, что кардинально отношения между Москвой и Варшавой не поменяются. Он напомнил, что Туск занимал резкую позицию к России во главе Европейского совета, однако имел «достаточно неплохой опыт общения» с Владимиром Путиным.

«В любом случае, это лучше, чем [экс-премьер] Моравецкий. Тот вообще был отмороженный премьер, который с такой ненавистью говорил о России, что лучше его никогда не слушать и не видеть», — заявил парламентарий.

Он также допустил, что «какие-то отношения, какие-то контакты» могут полявиться между Россией и Польшей, либо уйдет откровенная враждебность со стороны Варшавы.

Ранее сообщалось, что сейм Польши проголосовал за выдвижение кандидата от оппозиционной коалиции Дональда Туска на пост премьер-министра. Туск был единственным кандидатом, участвовавшим в голосовании. За него отдали голоса 248 депутатов. Против выступил 201 парламентарий.