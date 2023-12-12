ВС РФ объяснил, как иноагенты могут участвовать в выборах

Лица, признанные иностранными агентами, смогут принять участие в выборах президента России, но им придется указывать свой статус в агитационных материалах. Об этом говорится в проекте постановления Верховного суда РФ, передает РИА Новости.

«Размещаемые в СМИ информационные материалы о кандидате, являющемся иностранным агентом, либо о кандидате, аффилированном (контактирующим — прим. ред.) с иностранным агентом, должны сопровождаться указанием на эти обстоятельства...», — указано в проекте.

Отмечается, что соответствующую информацию также необходимо указывать на агитационных материалах. Кроме того, в эфирах на радио или телевидении выступление кандидата-иноагента также должно предваряться или сопровождаться сведения о том, что он включен в список иноагентов.