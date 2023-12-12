РБК: SHAMAN, Михалков и Гергиев могут стать доверенными лицами Путина

Почти половину списка доверенных лиц Владимира Путина составят новые лица, если сравнивать со списком президентской кампании 2018 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По данным издания, доверенными лицами могут стать представители фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества, а также участники волонтерских организаций. Войдут в список и деятели культуры. Ожидается, что среди них будут певец SHAMAN (Ярослав Дронов), режиссер Никита Михалков, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, актеры Сергей Безруков и Михаил Боярский, а также некоторые другие представители сферы искусства.

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Участники инициативной группы по выдвижению Путина на пост президента также могут пополнить список доверенных лиц. В состав группы входят спикер парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога, шахматист Сергей Карякин, певица Полина Гагарина и другие известные личности.

8 декабря Владимир Путин фактически объявил о намерении баллотироваться в президенты России. Его решение поддержал ряд государственных деятелей, включая замглавы Совбеза Дмитрия Медведева.

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