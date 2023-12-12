Почти половину списка доверенных лиц Владимира Путина составят новые лица, если сравнивать со списком президентской кампании 2018 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По данным издания, доверенными лицами могут стать представители фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества, а также участники волонтерских организаций. Войдут в список и деятели культуры. Ожидается, что среди них будут певец SHAMAN (Ярослав Дронов), режиссер Никита Михалков, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, актеры Сергей Безруков и Михаил Боярский, а также некоторые другие представители сферы искусства.

Участники инициативной группы по выдвижению Путина на пост президента также могут пополнить список доверенных лиц. В состав группы входят спикер парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога, шахматист Сергей Карякин, певица Полина Гагарина и другие известные личности.