Пушков резко ответил начальнику Генштаба Чехии после его угроз России войной

Заявления начальника Генштаба ВС Чехии Карела Ржехки о потенциальном конфликте с Россией выглядят «глупо». Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, заявив, что от Чехии в НАТО ничего не зависит.

«Когда некий чешский генерал утверждает, что он может вообразить себе войну с Россией, это выглядит и напыщенно, и глупо, поскольку от его страны здесь вообще ничего не зависит. <…> Ценность мнения Ржехки близка к нулю», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале.

Он отметил, что у Чехии маленькая армия. Однако заявления о войне Россией от представителей республики звучат только потому, что страна является членом НАТО, сказал Пушков.